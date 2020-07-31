«Атлетико» Симеоне впервые вылетел из плей-офф ЛЧ от клуба без Роналду

«Атлетико» проиграл «Лейпцигу» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2).

Мадридцы под руководством Диего Симеоне впервые вылетели из плей-офф ЛЧ от команды без в составе.

Ранее вылетал из турнира в сезонах-2014/15 и 2016/17 от (в 1/4 и 1/2 финала соответственно – прим. Sports.ru) и в сезоне-2018/19 от (в 1/8 финала – прим. Sports.ru).

Стоит отметить, что в финалах ЛЧ команда Симеоне также уступала «Реалу» с Роналду – в сезонах-2013/14 и 2015/16.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию данной встречи.