Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом. Это футболист, начинающий предсезонку

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Один из игроков «Барселоны» заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, Covid-19 выявлен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.

Это Педри, Франсишку ТринкауМатеус ФернандесЖан-Клер ТодибоМусса ВагеКарлес АленьяРафинья АлькантараХуан Миранда и Ориоль Бускетс. Все они вернулись из аренд.

Заболевший игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.

Отдельно отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые сегодня должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится 14 августа.

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