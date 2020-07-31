Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом. Это футболист, начинающий предсезонку

Один из игроков «Барселоны» заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, выявлен у одного из девяти футболистов, которые сегодня начали подготовку к новому сезону.

Это Педри, , , , , , , и . Все они вернулись из аренд.

Заболевший игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.

Отдельно отмечается, что футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые сегодня должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Игра состоится 14 августа.