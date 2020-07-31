❗️Betting Insider открывает вакансию «Редактор новостей»

📲 О проекте
Betting Insider – соцсеть для любителей ставок от Sports.ru. На всякий случай: мы НЕ букмекер, на наш игровой счет даже нельзя занести деньги.
💪🏻 Что предстоит делать:
- Планировать выпуск контента;
- Искать эвергрин темы для текстов;
- Ситуативно использовать повестку;
- Генерировать новые форматы;
- Ставить ТЗ авторам;
- Редактировать текст и оформлять публикации.
👑 Наш идеальный кандидат:
- Интересуется не только футболом, знает повестку и разбирается в беттинге;
- Ориентируется в медиапространстве и умеет работать с информацией;
- Владеет английским языком на уровне, достаточном для работы с источниками в оригинале;
- Не только говорит, но и пишет на живом человеческом языке;
- Имеет стабильный интернет и всегда на связи;
- Умеет работать в команде.
Для этой позиции мы ищем внештатного редактора на удаленку с перспективой устройства на постоянную работу.
Перед собеседованием мы просим кандидатов выполнить короткое тестовое задание. Для его получения напишите на editorial@betting.team, указав тему письма «Редактор новостей».
Собеседование возможно как в офисе, так и удаленно, через Zoom.