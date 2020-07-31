❗️Betting Insider открывает вакансию «Редактор новостей»

📲 О проекте

Betting Insider – соцсеть для любителей ставок от Sports.ru. На всякий случай: мы НЕ букмекер, на наш игровой счет даже нельзя занести деньги.

💪🏻 Что предстоит делать:

Планировать выпуск контента;

Искать эвергрин темы для текстов;

Ситуативно использовать повестку;

Генерировать новые форматы;

Ставить ТЗ авторам;

Редактировать текст и оформлять публикации.

👑 Наш идеальный кандидат:

Интересуется не только футболом, знает повестку и разбирается в беттинге; Ориентируется в медиапространстве и умеет работать с информацией; Владеет английским языком на уровне, достаточном для работы с источниками в оригинале; Не только говорит, но и пишет на живом человеческом языке; Имеет стабильный интернет и всегда на связи; Умеет работать в команде.

Для этой позиции мы ищем внештатного редактора на удаленку с перспективой устройства на постоянную работу.

Перед собеседованием мы просим кандидатов выполнить короткое тестовое задание. Для его получения напишите на editorial@betting.team, указав тему письма «Редактор новостей».

Собеседование возможно как в офисе, так и удаленно, через Zoom.