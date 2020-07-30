🏆 Лига чемпионов возвращается! Пора вспомнить главные финалы «Реала» в ЛЧ, например 2017/18. Слушайте о нем в подкасте Sports.ru

В пятницу начнутся ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов-2019/20, где «Реал» сыграет против «Манчестер Сити». Два года назад эта команда столкнулась в мощном финале с другими англичанами – ошибки Кариуса и бисиклету Бэйла, помнят, наверное, все.

В совместном подкасте Sports.ru и Яндекс.Музыки «Финальный свисток» финалу Лиги чемпионов-2017/18, где «Реал» обыграл «Ливерпуль», а после мадридский клуб покинули Зинедин Зидан и Криштиану Роналду.

Вместе с Ваней Калашниковым эту Лигу чемпионов вспоминает комментатор Матч ТВ Константин Генич.