Санчес получил 7,5 млн фунтов от «МЮ» за расторжение контракта

Стало известно, на каких условиях полузащитник перешел в «Интер», где в этом сезоне он выступал на правах аренды.

За досрочное расторжение контракта с 31-летний чилиец получил компенсацию в размере около 7,5 млн фунтов, сообщает The Guardian.

Манкунианцам, в свою очередь, это позволило сэкономить примерно 40 млн, поскольку соглашение с Санчесом было рассчитано еще на два года.

Хавбек зарабатывал в «МЮ» 390 тысяч фунтов в неделю. Пока он выступал за «Интер» на правах аренды, английский клуб выплачивал ему львиную долю этой суммы.

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