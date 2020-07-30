Абрамович и «Челси» будут спонсировать выставку в память о евреях, служивших в британских ВВС во Второй мировой войне

«Челси» объявил о новой форме сотрудничества с Музеем Королевских военно-воздушных сил в Лондоне.

Английский клуб теперь будет спонсировать выставку британского бомбардировщика «Авро 683 Ланкастер».

«Челси» пошел на этот шаг с целью почтить память еврейских военнослужащих, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне Великобритании.

На сайте «Челси» отмечается, что спонсирование этой выставки является признанием вклада евреев в дело британских ВВС, а также способом поддержать кампанию клуба «Скажи нет антисемитизму».

«Мы рады расширить наше партнерство с музеем, которое стало возможно благодаря пожертвованию , спонсируя выставку самолета «Авро 683 Ланкастер».

Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и помогаем людям больше узнать об участии евреев во Второй мировой войне.

В нашем обществе не может быть места антисемитизму или какой-либо форме дискриминации. И мы полны решимости объединиться с другими для решения этой жизненно важной проблемы», – заявил глава «Челси» Брюс Бак.

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