Роналду – Касильясу: «Горд тем, что мы разделили великие моменты»

Нападающий высказался после решения экс-вратаря завершить карьеру.

Игроки вместе выступали за мадридский клуб с 2009 по 2015 год.

«Горд тем, что мы разделили великие моменты», – написал Роналду, выложив фото с голкипером.

В составе «Реала» Роналду и Касильяс победили в Лиге чемпионов, , а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Вчера 39-летний испанец объявил, что завершает профессиональную карьеру.

«Мне не нравится прозвище «галактикос». Я обычный парень». Икер Касильяс завершил карьеру

Фото: скриншот из инстаграма Криштиану Роналду