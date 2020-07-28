Роналду – Касильясу: «Горд тем, что мы разделили великие моменты»

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался после решения экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.

Игроки вместе выступали за мадридский клуб с 2009 по 2015 год.

«Горд тем, что мы разделили великие моменты», – написал Роналду, выложив фото с голкипером.

В составе «Реала» Роналду и Касильяс победили в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Вчера 39-летний испанец объявил, что завершает профессиональную карьеру.

«Мне не нравится прозвище «галактикос». Я обычный парень». Икер Касильяс завершил карьеру

Фото: скриншот из инстаграма Криштиану Роналду

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