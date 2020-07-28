Роналду – Касильясу: «Горд тем, что мы разделили великие моменты»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался после решения экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру.
Игроки вместе выступали за мадридский клуб с 2009 по 2015 год.
«Горд тем, что мы разделили великие моменты», – написал Роналду, выложив фото с голкипером.
В составе «Реала» Роналду и Касильяс победили в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Вчера 39-летний испанец объявил, что завершает профессиональную карьеру.
«Мне не нравится прозвище «галактикос». Я обычный парень». Икер Касильяс завершил карьеру
Фото: скриншот из инстаграма Криштиану Роналду