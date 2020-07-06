🎧🔥 2 августа ведущий «Люди гибнут за Спартак» выступит на дискуссии подкаст-фестиваля СЛЫШ

1-2 августа в онлайне пройдет первый в России фестиваль подкастов СЛЫШ. С программой можно ознакомиться на сайте феста.

Во второй день на круглый стол в 15:15 «Как рассказывать сложные истории» придет историк «Мемориала» и ведущий подкаста «Люди гибнут за Спартак» Сережа Бондаренко. Он расскажет, как в этом шоу удалось совместить объемную документалистику и диалог двух живых людей.

Если вы еще не послушали подкаст о деле братьев Старостиных, то это ваш шанс. Залетайте в плейлист на YouTube, подкасты Apple, Google, Castbox, на Яндекс.Музыку или в приложение Bookmate – основного партнера шоу.