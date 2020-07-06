Хеведес завершил карьеру: «Я заработал достаточно. Футбол потерял значение для меня»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Германии Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры.

«Локомотив» стал последним клубом в карьере 32-летнего немца. Хеведес практически всю карьеру провел в «Шальке». С 2007 по 2018 год он сыграл за клуб 335 матчей и забил 23 мяча.

Хеведес – чемпион мира 2014 года, он дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной Германии (2012, 2016). В он выиграл Кубок и Суперкубок Германии, в «Ювентусе» стал чемпионом Италии, а также взял Кубок страны.

В «Локомотиве» Хеведес выиграл Кубок и Суперкубок России.

– Вы приняли это решение, потому что недостаточно хороши?

– Нет. В последние два года я провел 50 матчей за «Локомотив», включая игры в Лиге чемпионов, мы брали трофеи. Конечно, я заметил, что теперь приходится тратить больше времени на восстановление. Я бы мог компенсировать это опытом.

Но недавно я путешествовал с женой и ребенком по югу Франции. Тогда я заметил, какое удовольствие я получаю, проводя время с сыном. В тот момент футбол потерял значение для меня. Сейчас нашему сыну почти два года, и, к сожалению, я редко бывал рядом, когда жил в Москве. Я очень скучал по семье.

Это трудный шаг. Мне до конца нравилось играть в футбол. Сложно миновать этот момент. Возможно, на меня повлияли матчи в период пандемии.

– Вы потеряете несколько миллионов из-за этого решения.

– Это может звучать глупо, потому что я много зарабатывал, но деньги для меня не имеют значения. Дорогие часы и машины – это не мой образ жизни.

Я заработал достаточно, и я не собираюсь корить себя за то, что больше не профессиональный футболист, – сказал Хеведес.

Хеведес ушел из «Локомотива» ради семьи. В Москве он тосковал по дому, боялся коронавируса, а теперь хочет создать немецкий «Атлетик»