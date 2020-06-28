Хотите узнать больше про VR/AR в спорте? Слушайте новый выпуск Green Room и участвуйте в суперконкурсе 🎧🎁

На всех платформах вышел новый эпизод подкаста про спортивный маркетинг Green Room. Как технологии помогают показывать разную рекламу жителям Новосибирска и Лондона? Как создатели Fortnite помогли спорту эпохи пандемии? Будем ли мы смотреть трансляции в VR-очках? Обо всем узнаете в течение 51 минуты.
В гостях у шеф-редактора Sports.ru Дмитрий Степанов – его команда разработала AR-стойку для фотографий болельщиков с любыми игроками сборной России и «Зенита» для стадиона в Санкт-Петербурге. Поговорим о самой технологии и реакции аудитории на нее.
Слушайте этот выпуск особенно внимательно: Влад зашифровал внутри кодовую фразу, при помощи которой можно выиграть суперприз от МегаФон. Условия и конкурсный пост, куда нужно прислать комментарий, тут:
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🎁 МегаФон и подкаст о спортивном маркетинге Green Room запускают новый конкурс! Традиционный суперприз – пакет «Кино по подписке» на 60 дней от МегаФон ТВ: более чем 3500 фильмов и 800 сериалов с любого устройства. Сделайте выходные или летние каникулы нескучными! 🎧 Условия простые: нужно послушать последний выпуск Green Room про AR/VR в спорте – сделать это можно в Apple и Google Podcasts, на Яндекс.Музыке, Castbox или YouTube. Дождитесь, пока ведущий Влад Воронин не назовет кодовую фразу – и напишите ее в комментариях под постом 👇 👌 После этого подпишитесь на @sportsru и @megafon в инстаграме и ожидайте результатов ⏰ У вас есть время до 01.08. Победителей будет трое. Вперед! 📎 Полные правила конкурса – в описании профиля @sportsru
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