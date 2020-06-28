Хотите узнать больше про VR/AR в спорте? Слушайте новый выпуск Green Room и участвуйте в суперконкурсе 🎧🎁

На всех платформах вышел новый эпизод подкаста про спортивный маркетинг Green Room. Как технологии помогают показывать разную рекламу жителям Новосибирска и Лондона? Как создатели Fortnite помогли спорту эпохи пандемии? Будем ли мы смотреть трансляции в VR-очках? Обо всем узнаете в течение 51 минуты.

В гостях у шеф-редактора Sports.ru Дмитрий Степанов – его команда разработала AR-стойку для фотографий болельщиков с любыми игроками сборной России и «Зенита» для стадиона в Санкт-Петербурге. Поговорим о самой технологии и реакции аудитории на нее.

Слушайте этот выпуск особенно внимательно: Влад зашифровал внутри кодовую фразу, при помощи которой можно выиграть суперприз от МегаФон. Условия и конкурсный пост, куда нужно прислать комментарий, тут: