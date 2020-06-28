«Динамо» и «Уфа» договорились о трансфере Фомина («СЭ»)

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».
Клубы практически договорились о трансфере, переговоры находятся на заключительной стадии, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что «Динамо» предстоит согласовать детали личного контракта 23-летнего россиянина.
О трансфере могут объявить в ближайшие дни.
Ранее появлялась противоречивая информация о ходе переговоров между «Динамо» и «Уфой»: сначала стало известно, что «Динамо» близко к трансферу Фомина за 3,5-4,5 млн евро, затем сообщалось, что клубы остановили переговоры о переходе хавбека, а сделка маловероятна.
Сообщалось, что интерес к Фомину также проявляет «Спартак».
В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 голов (4 – с пенальти) и отдал одну результативную передачу.