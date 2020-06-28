Медведев о 11 млн фунтов за Ловрена: «Сумма не соответствует действительности»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Деян Ловрен ТАСС деньги Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе защитника Деяна Ловрена.

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатили за футболиста 11 миллионов фунтов (около 12 млн евро).

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – заявил Медведев.

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии

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