Медведев о 11 млн фунтов за Ловрена: «Сумма не соответствует действительности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе защитника Деяна Ловрена.
Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатили за футболиста 11 миллионов фунтов (около 12 млн евро).
«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.
Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.
Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – заявил Медведев.
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