Медведев о 11 млн фунтов за Ловрена: «Сумма не соответствует действительности»

Генеральный директор высказался о переходе защитника .

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатили за футболиста 11 миллионов фунтов (около 12 млн евро).

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом.

Известно, что Деян – настоящий боец, он полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс. Главное, что есть результат», – заявил Медведев.

У Ловрена топовый набор качеств, но очень яркие ошибки. Клопп считает, что дело в нехватке концентрации

«Признайте, что я один из лучших защитников в мире, и не говорите глупости». Цитатник Ловрена о собственном величии