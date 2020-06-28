Роналду о титуле с «Юве»: «Счастлив продолжать творить историю этого великого клуба»

Нападающий «Ювентуса» обратился к болельщикам после победы в чемпионате Италии.

«Сделано! Чемпионы Италии 🥇🇮🇹💪🏼.

Счастлив второму чемпионству подряд, счастлив продолжать творить историю этого великого, выдающегося клуба.

Этот титул посвящается всем болельщикам , особенно тем, кто пострадал и продолжает страдать от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир с ног на голову.

Было непросто! Ваша смелость, отношение и решимость стали той силой, что была нужна нам в этой напряженной концовке чемпионата и борьбе за титул. Крепко всех обнимаю! 👊🏼👏🏼», – написал Роналду в инстаграме.