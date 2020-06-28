Оле-Гуннар Сульшер: «Парни все больше похожи на команду «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги сезона АПЛ после матча с «Лестером» (2:0).

«Я в восторге. Мы завоевали место в Лиге чемпионов, мы были далеко позади некоторых команд, и мы их обошли.

Мы показали, что у нас есть стабильность и правильный менталитет. В «МЮ» создается такая культура выступлений, которой можно гордиться.

Я говорил парням, что мы уже победили, независимо от того, что могло случиться сегодня. Игроки продемонстрировали свои качества как группы.

На поле парни все больше и больше похожи на команду . Обстановка сейчас намного лучше, чем раньше», – сказал Сульшер.

Манкунианцы заняли третье место в и вышли в Лигу чемпионов.