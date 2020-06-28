Министр спорта Подмосковья: «Зениту» будет достаточно тяжело против «Химок». Сыграем на победу»

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков поделился ожиданиями от предстоящего финала Олимп Кубка России против .

готовы дать бой! У нас молодая и озорная команда, у нас настрой только на победу! Понятно, что нам предстоит сыграть против чемпиона, гранда не только нашего футбола. Но мы не собираемся проигрывать бой еще до финального свистка.

У нас отличное настроение, у ребят позитив – будем играть в Премьер-лиге. Думаю, «Зениту» будет достаточно тяжело. Будем играть на победу, другого варианта нет. Именно с таким настроем команда полетела в Екатеринбург», – сказал Терюшков.

«Химки» сыграют с «Зенитом» в финале Кубка сегодня, 25 июля. Начало матча – в 17:00 по московскому времени.