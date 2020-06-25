Хачатурянц о Гинере: «Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что часто смотрит матчи в компании президента ЦСКА Евгения Гинера.

– Вы сказали, что общались с Федуном. Догадываюсь, что вам могут позвонить представители других клубов? Как строится ваш день после тура? От кого ждать первого звонка? От Галицкого, Федуна или Гинера?

– С Евгением Ленноровичем мы часто вместе смотрим футбол. Он любит сигары, я люблю сигары… У нас есть общие интересы. Отношусь к нему с большим уважением.

Как и к Сергею Николаевичу, который создал профессиональный мегаклуб. Все мои выходные дни теперь похоронены для семьи.

Начинаешь смотреть от «Оренбурга» и «Тамбова», всe подряд, – сказал Хачатурянц в беседе с Нобелем Арустамяном в программе «Инсайдеры».