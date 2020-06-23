Игуаин, Хедира, Матюиди и еще 5 игроков могут уйти из «Ювентуса» летом

«Ювентус» запланировал масштабную перестройку состава.
Как сообщает Tuttosport, клуб могут покинуть Блез Матюиди, Маттиа Де Шильо, Сами Хедира, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески, Лука Пеллегрини, Гонсало Игуаин и Кристиан Ромеро.
«Ювентус» готов отпустить некоторых футболистов, чтобы омолодить состав. Кроме того, в клубе считают, что зарплата, которая прописана в контрактах у многих из них, не соответствует уровню игры этих исполнителей.
При этом «Ювентус» намерен сделать несколько приобретений. В частности, в клуб может прийти нападающий Аркадиуш Милик из «Наполи».
Также отмечается, что спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи не отказался от идеи с приобретением Федерико Кьезы у «Фиорентины» и Николо Дзаньоло у «Ромы».