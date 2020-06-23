Игуаин, Хедира, Матюиди и еще 5 игроков могут уйти из «Ювентуса» летом

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«Ювентус» запланировал масштабную перестройку состава.

Как сообщает Tuttosport, клуб могут покинуть Блез Матюиди, Маттиа Де Шильо, Сами Хедира, Даниэле Ругани, Федерико Бернардески, Лука Пеллегрини, Гонсало Игуаин и Кристиан Ромеро.

«Ювентус» готов отпустить некоторых футболистов, чтобы омолодить состав. Кроме того, в клубе считают, что зарплата, которая прописана в контрактах у многих из них, не соответствует уровню игры этих исполнителей.

При этом «Ювентус» намерен сделать несколько приобретений. В частности, в клуб может прийти нападающий Аркадиуш Милик из «Наполи».

Также отмечается, что спортивный директор «бьянконери» Фабио Паратичи не отказался от идеи с приобретением Федерико Кьезы у «Фиорентины» и Николо Дзаньоло у «Ромы».

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