Алексей Миранчук: «Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя сравнить. Это как спросить, кто лучше: Роналду или Месси?»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об отношениях с братом и мамой.
– Что важнее – дружба или любовь?
– Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя поставить в один ряд. Это все равно что спросить, кто лучше: Роналду или Месси?
– Три качества, которые ты ценишь в девушках?
– «Доброта в женщине, а не соблазнительные взоры завоюют мое сердце» (цитату приписывают английскому поэту и драматургу Уильяму Шекспиру – прим. Sports.ru). Где-то услышал вот такую фразу, и мне очень понравилось определение.
– Самый крутой подарок, который ты дарил?
– Главное – дарить подарок с душой. Люди это сразу чувствуют.
– Самый необычный «подкат» от девушки?
– В меня никто не катился (смеется).
– За что мама чаще всего ругает вас с братом?
– Скорее не ругань, а переживания. Например, я иногда отвечаю на сообщения через год (смеется) – это моя вечная проблема, но мы находим компромисс.
– Самый ценный совет, который тебе давали?
– Стараюсь прислушиваться ко всем советам близких людей, – сказал Миранчук.