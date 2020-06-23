Алексей Миранчук: «Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя сравнить. Это как спросить, кто лучше: Роналду или Месси?»

Полузащитник рассказал об отношениях с братом и мамой.

– Что важнее – дружба или любовь?

– Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя поставить в один ряд. Это все равно что спросить, кто лучше: Роналду или Месси?

– Три качества, которые ты ценишь в девушках?

– «Доброта в женщине, а не соблазнительные взоры завоюют мое сердце» (цитату приписывают английскому поэту и драматургу Уильяму Шекспиру – прим. Sports.ru). Где-то услышал вот такую фразу, и мне очень понравилось определение.

– Самый крутой подарок, который ты дарил?

– Главное – дарить подарок с душой. Люди это сразу чувствуют.

– Самый необычный «подкат» от девушки?

– В меня никто не катился (смеется).

– За что мама чаще всего ругает вас с братом?

– Скорее не ругань, а переживания. Например, я иногда отвечаю на сообщения через год (смеется) – это моя вечная проблема, но мы находим компромисс.

– Самый ценный совет, который тебе давали?

– Стараюсь прислушиваться ко всем советам близких людей, – сказал Миранчук.