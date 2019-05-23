Инфантино о ЧМ-2018: «Можем сказать спасибо России и Путину. Его личные обязательства были неоценимыми»

Президент ФИФА высказался по поводу организации ЧМ-2018 в России.

– Вы не раз говорили о том, что ЧМ-2018 был самым лучшим и самым красивым в истории. Почему вы так считаете?

– Есть много причин, по которым турнир стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов. В общей сложности более половины населения мира смотрели его.

Но, помимо этого, именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали ЧМ-2018 таким особенным событием.

Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты.

Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью ее культуры.

Вдобавок ко всему, мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием.

Мы можем сказать только большое спасибо России, ее президенту , чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми, а также всем участникам, включая волонтеров, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории.

– В чем, на ваш взгляд, заключается главная победа России и российского футбола благодаря ЧМ-2018?

– Я считаю, что домашний чемпионат мира изменил российский футбол в лучшую сторону. Связь между командой и болельщиками была невероятной.

Я уверен, что российские болельщики теперь гораздо больше верят в свою сборную и любят футбол еще больше. Мы имели возможность стать свидетелями всех этих удивительных моментов.

В 2018 году сборная России вошла в историю как сильная, сплоченная команда и потрясающий хозяин чемпионата мира.

С точки зрения наследия, конечно, инфраструктура также играет важную роль. Для проведения турнира были построены высококлассные объекты, которые теперь можно использовать для дальнейшего развития спорта в России, – сказал Инфантино.