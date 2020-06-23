Коронавирус сказался на легких Еременко. В «Ростове» он болел тяжелее всех

Стала известна причина малого игрового времени, которое получает хавбек после рестарта сезона.

Как пишет «Спорт-Экспресс», 33-летний футболист редко выходит на поле из-за последствий коронавируса. Отмечается, что инфекция повлияла на состояние легких игрока.

Сообщается, что среди игроков «Ростова», переболевших коронавирусом, у Еременко болезнь протекала наиболее тяжело.

После возобновления сезона полузащитник провел лишь 21 минуту на поле в матче против «Крыльев Советов» (0:0). В остальных играх хавбек не попадал в заявку «Ростова».

Еременко провел 18 матчей за клуб в РПЛ-2019/20, забил 5 мячей и сделал 3 голевых передачи.

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