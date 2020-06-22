Клопп о ничьей с «Бернли»: «Ливерпуль» должен был забить 3-4 гола. Мы разочарованы»

Главный тренер подвел итоги матча 35-го тура с (1:1).

«Мы играли очень хорошо, но оставили «Бернли» шанс забить, хотя должны были сами снять все вопросы. Мы должны были забивать минимум два, три, четыре гола.

Рефери позволял играть жестко, так что было ясно, что, если мяч попадет в штрафную площадь, будет опасно. «Бернли» сделал то, что ему хорошо удается, и я это уважаю.

Конечно, такой итог разочаровывает, мы должны были забивать намного раньше. Однако мы размяли [вратаря «Бернли»] , и под конец матча он поймал кураж, сделав несколько сенсационных сэйвов.

Мы сами виноваты, что не решили исход матча раньше. «Бернли» – команда с двумя отличными форвардами, которые постоянно идут в борьбу за мяч.

Нужно использовать свои моменты, а мы сейчас заработали лишь одно очко – не совсем то, на что мы рассчитывали», – сказал Клопп BT Sport.

«Ливерпуль» потерял очки на «Энфилде» в АПЛ впервые за полтора года. Клуб выиграл 24 матча подряд дома