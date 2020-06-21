Кике Сетьен: «Барса» может сохранять шансы на титул до последнего тура. В футболе многое случается»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча Ла Лиги с «Вальядолидом», который состоится завтра, 11 июля.

«Вальядолид» еще не полностью обезопасил себя от вылета и попытается обеспечить себе место в в этом матче. Поэтому мы должны оставаться требовательными к себе.

Мы можем достичь последнего тура и иметь шанс на титул. Надеюсь, это мы и сделаем. Многое может случиться в футболе. Мы все видели необъяснимые вещи на протяжении многих лет.

Нам просто нужно сосредоточиться на том, что мы можем сделать против «Вальядолида», – сказал Сетьен.

В таблице Ла Лиги «Барселона» отстает на одно очко от лидирующего «Реала», у мадридцев есть матч в запасе.

Сетьен придумал новую схему, которая идеально подходит «Барселоне». Это гибридный 4-4-2 ромб