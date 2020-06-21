❗️Betting Insider открывает вакансию «Контент-маркетолог»

О проекте
Betting Insider – соцсеть для любителей ставок от Sports.ru. На всякий случай: мы НЕ букмекер, на наш игровой счет даже нельзя занести деньги.
Betting Insider – стартап, поэтому мы максимально гибко и широко относимся к поиску кандидата. Нам важны не конкретные навыки человека («умею писать пресс-релизы»), а определенная ментальность, которую разделяет вся наша команда: проактивность, ответственность, стремление к саморазвитию и целеустремленность.
Если вы обладаете такими софт-скиллами, то мы найдем применение вашим лучшим навыкам, будь то создание контента для YouTube, ведение соцсетей или же коммьюнити-менеджмент.
Что предстоит делать:
- Контент-маркетинг для сайта и приложений Betting Insider: от Вконтакте и Telegram до Instagram и YouTube;
- Ведение и продвижение социальных сетей Betting Insider, создание email-рассылок;
- Построение комьюнити;
- Работа с авторами: выбор актуальных тем и повестки, постановка ТЗ, редактура полученного контента.
Наш идеальный кандидат:
- Проактивен, ориентирован на результат, а не процесс;
- Самостоятелен, берет ответственность за решения на себя;
- Интерес работой и медиа выходит за рамки рабочих часов – постоянно предлагает новое команде, что изначально находилось за рамками фокуса, компетенции;
- Целеустремленный и способный преодолевать кризисные и конфликтные ситуации, предлагает оптимальное решение для всех;
- Сфокусирован на целях компании, ставит личностные достижения на второй план: уважает компанию в себе, а не себя в компании;
- Опирается на цифры и исследования, а не на интуицию и эмоции. Способен аргументировать любое решение команде, запустить процесс и довести его до конца;
- Привносит в команду новое, а не просто выполняет поставленные ежедневные задачи.
И все-таки некоторые навыки, которые должны быть у того, кто хочет попасть к нам в команду:
- Понимание особенностей соцсетей: использование их для продвижения контента, поиск и генерирование новых форматов, анализ статистики для увеличения аудитории;
- Умение написания, редактирования и оформления текстов для сайта: поиск эвергрин тем и ситуативное использование повестки;
- Навык простого редактирования фото и видео контента.
Английский язык уровня B2 и выше будет значительным преимуществом.
Мы нормально относимся к удаленной работе несколько дней в неделю, но для полноценного роста сотрудника нам важно, чтобы он жил в Москве (наш офис находится в Замоскворечье).
Перед собеседованием мы просим кандидаторов выполнить короткое тестовое задание. Для его получения напишите на editorial@betting.team
Собеседование возможно как в офисе, так и удаленно, через Zoom.