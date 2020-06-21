«Реал» получил почти 250 млн евро от продаж воспитанников академии за последние 4 года

«Реал» в последние годы выгодно продает своих воспитанников.

По информации Marca, за последние годы суммы, которые мадридский клуб получает от продаж воспитанников, резко выросли.

Все футболисты из академии «Реала», которые сейчас входят в топ-5 продаж по сумме трансфера среди воспитанников, были проданы в последние четыре года. Это Альваро Мората, , , Рауль де Томас и .

Мората – самый дорогой воспитанник «Реала», он перешел в за 66 млн евро в 2017 году. Хакими этим летом перешел в за 40+5 млн евро. заплатил за Льоренте 30 млн евро в 2019 году. В 2016-м Хесе перешел в за 25 млн евро, а де Томас был продан в «Бенфику» за 20+2 млн евро в 2019-м.

За последние годы «Реал» совершил и несколько более мелких сделок с участием воспитанников академии. Например, перешел в «Валенсию» за 7 млн евро, ушел в за 8 млн евро, а заплатил за 7 млн евро. Защитник Омар Маскарель перешел в за 10 млн евро.

В сумме все продажи с участием игроков академии с 2016 года принесли «Реалу» 246 млн евро.

Хакими провел отличный сезон в Дортмунде, принадлежал «Реалу», а в итоге за 40 млн уехал в «Интер»