🏆 Подкаст про финалы ЛЧ: 6 побед «Спартака» в группе, великий Дель Пьеро. Вспоминаем с Нобелем Арустамяном

Подкаст «Финальный свисток», который Sports.ru делает совместно с «Яндекс.Музыкой», продолжается. В первом выпуске мы говорили о финале ЛЧ-93 года, где «Милан» проиграл «Марселю». Теперь время поговорить о другом финале 90-х, где итальянская команда выиграла – о финале 96 года «Ювентус» – «Аякс».



В гости к Саше Поливанову пришел комментатор Нобель Арустамян и рассказал, как принимали туринцев на Олимпийском стадионе в Риме и чем влюблял в себя молодой Алессандро Дель Пьеро.

И, конечно, мы не могли не поговорить о рекорде «Спартака» в том розыгрыше ЛЧ: победы в шести матчах группового этапа на таком классе, что в клубах соперников игроки начинали драться между собой.

Слушайте &amp;amp;amp;lt;a href=&rsquo;https://music.yandex.ru/album/11167528/track/68101254&rsquo;&amp;amp;amp;gt;Финальный свисток-1995/96. Ювентус &amp;amp;ndash; Аякс. Шесть побед Спартака, Арустамян про молодого Дель Пьеро&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

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А еще для каждого выпуска мы готовим тематический музыкальный плейлист. Сегодня в программе: Иванушки International, 2Pac, The Prodigy и другие.