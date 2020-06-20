🏆 Подкаст про финалы ЛЧ: 6 побед «Спартака» в группе, великий Дель Пьеро. Вспоминаем с Нобелем Арустамяном

Подкаст «Финальный свисток», который Sports.ru делает совместно с «Яндекс.Музыкой», продолжается. В первом выпуске мы говорили о финале ЛЧ-93 года, где «Милан» проиграл «Марселю». Теперь время поговорить о другом финале 90-х, где итальянская команда выиграла – о финале 96 года «Ювентус» – «Аякс».
В гости к Саше Поливанову пришел комментатор Нобель Арустамян и рассказал, как принимали туринцев на Олимпийском стадионе в Риме и чем влюблял в себя молодой Алессандро Дель Пьеро.
И, конечно, мы не могли не поговорить о рекорде «Спартака» в том розыгрыше ЛЧ: победы в шести матчах группового этапа на таком классе, что в клубах соперников игроки начинали драться между собой.
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А еще для каждого выпуска мы готовим тематический музыкальный плейлист. Сегодня в программе: Иванушки International, 2Pac, The Prodigy и другие.
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