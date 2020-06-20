Альваро Мората: «Атлетико» близок к уровню топ-клубов. Мы выбили лучшую команду Европы в ЛЧ»

Нападающий рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«У нас осталось несколько матчей в чемпионате, которые нужно выиграть. Цель – занять как можно более высокую позицию.

Затем нас ждет испытание в Лиге чемпионов. Понимаем, что это значит для наших болельщиков, для клуба и для каждого из нас.

«Атлетико» может дать бой любой команде. Мы были близки к победе в Супербкубке Испании, в мы выбили лучшую команду Европы (в 1/8 финала мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» – Sports.ru). Нужно верить, потому что мы близки к уровню топ-команд», – заявил Мората.