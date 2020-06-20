Зидан о победе над «Хетафе»: «Эти три очка очень важны. Впереди 5 финалов»

Главный тренер подвел итоги матча 33-го тура Ла Лиги с (1:0).

«Еще до матча было ясно, что нам будет очень непросто. В первом тайме «Хетафе» прессинговал очень высоко, и это дорого стоило нам. Но мы терпеливо ждали гола.

Мы должны были сохранять спокойствие, несмотря на их хорошую игру в защите. Нужно поздравить игроков, потому что им было непросто психологически и физически.

Это всего лишь три очка, но они очень важны, потому что нам была нужна эта победа. Теперь впереди 5 финалов, и самое важное сейчас – отдохнуть и подумать о следующей игре. Пока чемпионат не завершен, нельзя говорить о победе в нем», – сказал Зидан.

За 5 туров до конца чемпионата Испании «сливочные» идут на первом месте и опережают «Барселону» на 4 очка.