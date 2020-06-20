😲Шансы «Ливерпуля» сегодня ниже, чем у «Сити». Для вас – фрибет 500 рублей в подарок!

В Англии подходит к концу 32-й тур Премьер-лиги, и сегодня состоится матч с грандиозной вывеской – «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль».

Турнирные задачи уже не так важны. «Ливерпуль» обеспечил себе чемпионский титул. «Манчестер Сити» идет на втором месте с большим отрывом от «Лестера». Сегодняшний матч лидеров Премьер-лиги – это самодостаточный спектакль. Уже нет никакой гонки за титулом, они просто выяснят, кто сильнее здесь и сейчас – «Манчестер Сити» или «Ливерпуль». Это будет футбольная игра в чистом виде!

Интересно, что ФОНБЕТ считает фаворитом не новых чемпионов Англии, а хозяев «Этихад Стэдиум». Коэффициент на «Манчестер Сити» – 1,99, на «Ливерпуль» – 3,65.

ФОНБЕТ предлагает россыпь вариантов, связанных с голами и всеми возможными исходами матча. Раз уж судьба чемпионского титула решена, может быть команды не станут осторожничать и и весело сыграют вничью 3:3? Вам виднее, но коэффициент на такой счет предельно выгодный – 40.00! Можно получить в сорок раз больше денег, а ведь атакующий потенциал обоих клубов не вызывает сомнений…

В любом случае достаточно сделать ставки на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» на общую сумму 1500 рублей с коэффициентом от 1.50, зарегистрировавшись с промокодом EPL, и тогда ФОНБЕТ подарит вам фрибет на сумму 500 рублей.