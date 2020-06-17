Sports.ru открывает вакансию главного редактора социальных сетей

Мы ищем человека, который проводит все свое время в социальных сетях. Вы обожаете спорт, каждый день читаете Sports.ru, подписаны на 433 и Bleacher Report, можете посоветовать еще несколько топовых социальных медиа о спорте и не только.

Вам предстоит работать с большой командой, куда входят редакторы, дизайнеры, монтажеры, аналитики и другие уважаемые люди, чтобы сделать социальные сети Sports.ru лучшими в России (не только в спорте). Мы ожидаем, что социальные сети для вас – это не только смешные подводки и пикчи, но и метрики, аналитика, гипотезы и эксперименты.

Месячная аудитория Sports.ru – 15 миллионов пользователей на разных платформах, значительная часть – из социальных сетей. Будьте готовы работать одновременно с ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен, TikTok, Google News и еще десятком каналов.

Задачи

Управление социальными сетями Sports.ru, контент-маркетинг, переупаковка контента для разных платформ;

Привлечение аудитории, поиск точек роста и постоянные самостоятельные эксперименты. Анализ результатов и трафика с помощью аналитических сервисов Яндекс.Метрика, AppMetrica и пр.;

Привлечение пользователей с помощью рекламных инструментов социальных сетей;

Платное продвижение контента в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте;

Постоянная работа с командой – найм, обучение, развитие, снова найм.

От вас

Грамотный русский язык;

Опыт работы с большими пабликами, аккаунтами медиа или брендов;

Понимание алгоритмов ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter;

Любовь к спорту, знание повестки;

Умение отделять виральный контент от проходного;

Вовлеченность 24/7;

Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Для вас

Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, рост, зависящий только вас;

Новый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол;

Индивидуальный график работы, зарплата, стул, кипяток.

Ждем писем с темой «главный редактор социальных сетей» на jobs@sports.ru.