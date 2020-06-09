На матче «Динамо» с ЦСКА можно заработать 500 рублей, ответив на простой вопрос

Коронавирус захлестнул клубы РПЛ, но «Динамо» все-таки выйдет на матч 24-го тура против ЦСКА.

Трудно сказать, чего ждать от этой игры: армейцы после шокирующих 0:4 остались без главного тренера (хотя, кажется, он уже в Москве), «Динамо» готовилось играть молодежкой, но сегодня объявило, что выпустит основной состав.

Букмекеры считают гостей фаворитами, предлагая на победу красно-синих коэффициент 2,10. На ничью можно зарядить за 3,25, а на успех хозяев – за 3,70.

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