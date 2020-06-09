Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» против «Ньюкасла»

В 1/4 финала Кубка Англии в гостях в добавленное время одолел (2:1), проведет выездной матч с .

примет , а встретится с .

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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