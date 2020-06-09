Кубок Англии. 1/4 финала. «Челси» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» против «Ньюкасла»

В 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в гостях в добавленное время одолел «Норвич» (2:1), «Арсенал» проведет выездной матч с «Шеффилд Юнайтед».
«Лестер» примет «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом».
1/4 финала
- Дата проведения
- 28 июня, 15.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 28 июня, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 28 июня, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 27 июня, 19.30, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Крул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.
- Предупреждение:
- Бруну Фернандеш (109).
- Удаление:
- Клозе (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.