Гари Невилл после чемпионства «Ливерпуля»: «👋»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на чемпионство после матча «Челси» – «Ман Сити» (2:1), по итогам которого мерсисайдцы досрочно выиграли титул.

Экс-футболист опубликовал в твиттере эмодзи с машущей рукой: «👋».

В декабре 2018 года Невилл заявил, что уедет в в Папуа-Новую Гвинею, если «Ливерпуль» станет чемпионом.

Гари Невилл пропал! Кажется, он уехал в Папуа-Новую Гвинею, как и обещал

Каррагер пошутил над Невиллом. В феврале тот праздновал конец 44-матчевой беспроигрышной серии «Ливерпуля» в АПЛ