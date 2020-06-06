Sports.ru открывает вакансию комьюнити-менеджера

Sports.ru – это самое большое спортивное сообщество в русскоязычном интернете, где каждый пользователь – одновременно читатель, автор, редактор и модератор. Каждый месяц вы пишете 1 млн комментариев и ставите почти 10 млн плюсов и минусов, помогая нам редактировать и модерировать. Мы открываем новую позицию и ищем человека, который сделает наше сообщество сильнее, а модерацию – лучше.
Что делать
- Общаться с пользователями, рассказывать о правилах платформы;
- Модерировать комментарии, работать с жалобами, разбирать спорные ситуации;
- Следить за качеством общения, участвовать в развитии продуктов для общения.
От вас
- Хорошее знание Sports.ru и нашей Трибуны;
- Хороший русский язык;
- Вовлеченность 24/7;
- Уважение к людям, самым разным. К самым разным людям;
- Ссылка на ваш профиль на Sports.ru, если есть;
- Опыт работы необязателен, но, если уже работали с тематическими сообществами – это классно.
Для вас
- Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, профессиональное развитие;
- Удаленная работа с гибким графиком. Если вы живете в Москве, можно работать из офиса.
Будьте готовы выполнить тестовое задание. Ждем ваших писем на почту tribuna.job@sports.ru с пометкой «Комьюнити-менеджер».