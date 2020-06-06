Sports.ru открывает вакансию комьюнити-менеджера

Sports.ru – это самое большое спортивное сообщество в русскоязычном интернете, где каждый пользователь – одновременно читатель, автор, редактор и модератор. Каждый месяц вы пишете 1 млн комментариев и ставите почти 10 млн плюсов и минусов, помогая нам редактировать и модерировать. Мы открываем новую позицию и ищем человека, который сделает наше сообщество сильнее, а модерацию – лучше.

Что делать

Общаться с пользователями, рассказывать о правилах платформы;

Модерировать комментарии, работать с жалобами, разбирать спорные ситуации;

Следить за качеством общения, участвовать в развитии продуктов для общения.

От вас

Хорошее знание Sports.ru и нашей Трибуны;

Хороший русский язык;

Вовлеченность 24/7;

Уважение к людям, самым разным. К самым разным людям;

Ссылка на ваш профиль на Sports.ru, если есть;

Опыт работы необязателен, но, если уже работали с тематическими сообществами – это классно.

Для вас

Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, профессиональное развитие;

Удаленная работа с гибким графиком. Если вы живете в Москве, можно работать из офиса.

Будьте готовы выполнить тестовое задание. Ждем ваших писем на почту tribuna.job@sports.ru с пометкой «Комьюнити-менеджер».