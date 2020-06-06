🌟 Подкаст Sports.ru и Bookmate «Люди гибнут за «Спартак» номинирован на премию «Редколлегия»

Подкаст Sports.ru и приложения для чтения Bookmate «Люди гибнут за «Спартак» номинировали в качестве главного медиапроекта июня-2020 на независимую журналисткую премию «Редколлегия».

Ведущие подкаста историк Сережа Бондаренко и шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин на протяжении 5 серий обсуждали рассекреченное в 2019 году дело основателей «Спартака» братьев Старостиных и рассказали большую историю народной команды. Кстати, то, как и почему она стала называться «народной», тоже можно узнать, послушав подкаст. Как и то, какое отношение к истории клуба имеет сын Сталина и за что Старостины сидели в лагерях.

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