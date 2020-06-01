🎧 Sports.ru запускает подкаст о финалах Лиги чемпионов на Яндекс.Музыке. Послушайте трейлер!

«Финальный свисток» – новый нарративно-разговорный подкаст от Sports.ru, который будет эксклюзивно выходить на Яндекс.Музыке с 30 июня. Ведущие Саша Поливанов (медиадиректор Sports.ru и ведущий подкаста «Деньги пришли») и Иван Калашников (главный редактор Tribuna.com и хост подкаста «Извините, пирожки») будут по очереди вспоминать памятные сезоны главного европейского турнира – Лиги чемпионов, и звать в гости редакторов Sports.ru, комментаторов и селебрити.

Это подкаст не только о спортивной ностальгии, но и о жизни в этот год в целом. Порядок воспоминаний – максимально ахронологический: после 1993 года можем переместиться в 2015-й, а затем вдруг вспомнить тот самый финал 2005-го.

Послушайте трейлер:

Слушайте &amp;lt;a href=’https://music.yandex.ru/album/11167528/track/67775216’&amp;gt;Трейлер&amp;lt;/a&amp;gt; на Яндекс.Музыке

Еще раз – первый выпуск появится на Яндекс.Музыке уже 30 июня. Stay tuned!