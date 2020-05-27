Колосков о матче в Сочи: «Это позор для «Ростова» и российского футбола. Какие мозги надо иметь, чтобы допустить срыв накануне старта?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о скандальной ситуации вокруг матча 23-го тура – (10:1).

«Ростов» сыграл составом 2001-2004 годов рождения из-за вспышки в основной команде.

«То, что произошло, – это позор российского футбола и, в частности, для «Ростова». Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануне старта?

Кто-то поехал в гости, кто-то еще куда-то вышел… Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство.

Мне кажется, нужно и РФС, и РПЛ, и контрольным органам провести внутреннее расследование, понять, что произошло.

Конкретные люди довели до такого результата, и конкретные люди подставили этих мальчишек под этот самый результат. Если мы это дело спустим на тормозах, это будет неправильно», – сказал Колосков.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига