БК «Лига Ставок» вернула ставки тем, кто верил в «Ростов» в преддверии игры с «Сочи» (1:10).

Вчера в РПЛ состоялся исторический матч. Никогда ранее одна команда не забивала в ворота другой двузначное количество мячей. «Сочи» в пятницу вечером огорчил «Ростов» 10 раз, но в составе желто-синих из-за коронавирусного форс-мажора вышли ребята не старше 18-19 лет.

В прематчевой линии БК «Лига Ставок» именно ростовчане являлись фаворитами. Тогда еще никто не знал, с какими проблемами столкнется команда Валерия Карпина. «Лига Ставок» всегда выступает за fair play и не отходит от своих принципов.

В отличие от многих других букмекеров, БК «Лига Ставок» не стала отменять уже заключенные доматчевые пари и в полной мере выполнила свои обязательства перед клиентами, выплатив выигрыши тем, кто ставил на «Сочи» по довольно высокому коэффициенту. Тем же нескольким тысячам клиентов, кто поставил на ростовчан, БК «Лига Ставок» вернет ставки, надеясь, что болельщикам «Ростова» это хоть немного поднимет настроение после вчерашней игры.

Иллюстрация: БК «Лига Ставок»