🌊«Зенит» – фаворит матча с ЦСКА, а на счет 0:0 дают коэффициент 6,95

РПЛ возвращается после трехмесячной паузы!

Главный матч нового тура – встреча ЦСКА и «Зенита» в Москве. Гости уверенно лидируют в РПЛ и идут ко второму титулу подряд. У ЦСКА все не так гладко, отставание от тройки и зоны Лиги чемпионов достигло пяти очков, но шансы зацепиться еще есть!

«Зенит» – фаворит предстоящего матча. «Мелбет» предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 2,23. Однако пропасти в классе между командами нет, и возможны любые исходы.

«Мелбет» дает на победу ЦСКА коэффициент 3,6, на ничью – 3,192. Шансы москвичей выиграть субботний матч не критично ниже, чем у «Зенита».

Возможно, скажется фактор своего поля. В трех последних встречах с «Зенитом» в Москве ЦСКА не проигрывал и не пропускал: два матча в 2017-м завершились с ничейным результатом 0:0, а в 2018-м москвичи добились победы – 2:0.

Если вы готовы поставить на счет 0:0, то коэффициент 6,95 от «Мелбет» вам точно понравится.

Прошло уже почти пять лет с последнего случая, когда и «Зенит», и ЦСКА забили друг другу в рамках одного матча, проходившего в Москве. В сентябре 2015-го зрители увидели результативную ничью – 2:2.

С тех пор во всех московских встречах ЦСКА и «Зенита» на табло неизменно оставался хотя бы один нолик: 0:1 в Суперкубке России, а также упомянутые выше 0:0, 0:0 и 2:0 в РПЛ.

У «Мелбет» есть подходящий вариант для ставки: коэффициент 1,77 на то, что в итоговом счете матча будет цифра 0.

В этом сезоне футболисты ЦСКА не раз удалялись в матчах с соперниками из верхней части таблицы. Ахметов и Карпов увидели красные карточки во встрече с «Ростовом» (2:3), а Бийол досрочно покинул поле как раз в предыдущей игре с «Зенитом» (1:1).

У петербургской команды тоже был один такой срыв. Оздоев получил красную карточку в декабрьской игре со «Спартаком» (1:0).

«Мелбет» дает коэффициент 3,6 на то, что в субботнем матче ЦСКА – «Зенит» случится удаление. Догадываетесь, как настроены судьи после перерыва в сезоне?