Ари пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Нападающий «Краснодара» Ари не сыграет в оставшейся части сезона РПЛ.
Об этом сообщил главный тренер «быков» Мурад Мусаев. О том, что у 34-летнего форварда имеется травма, стало известно в прошлом месяце.
Тогда сообщалось, что бразилец получил повреждение в двусторонней игре. «Краснодар» опроверг эту информацию, отметив, что Ари травмировался в конце марта и был прооперирован 3 апреля.
В нынешнем сезоне Ари провел 18 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Его статистика – здесь.