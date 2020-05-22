Ари пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

Нападающий Ари не сыграет в оставшейся части сезона РПЛ.

Об этом сообщил главный тренер «быков» . О том, что у 34-летнего форварда имеется травма, стало известно в прошлом месяце.

Тогда сообщалось, что бразилец получил повреждение в двусторонней игре. «Краснодар» опроверг эту информацию, отметив, что Ари травмировался в конце марта и был прооперирован 3 апреля.

В нынешнем сезоне Ари провел 18 матчей в , забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. Его статистика – здесь.