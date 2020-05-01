Сарри про 0:0: «Юве» не позволил «Милану» играть»

Главный тренер высказался после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с (0:0).

«Я был очень удивлен и удовлетворен тем, как мы отыграли первые 30 минут матча. «Ювентус» очень быстро двигал мяч и полностью доминировал в игре, еще даже до красной карточки.

После этого мы постепенно снижали темп, но на пустом стадионе это риск. Мы играли в одно-два касания, но затем замедлились и потеряли некоторую резкость, сосредоточившись больше на отдельных движениях и делая уже два касания.

Позитивный момент заключается в том, что мы вообще не позволяли соперникам играть.

Потребуется некоторое время, чтобы вернуть физическую форму и менталитет на стопроцентный уровень. Если сравнивать эту игру с предсезонкой, то это случится в начале июля. Но это хуже предсезонки, потому что был намного более длинный перерыв. Потребуется немного терпения, но первые 30 минут, которые я увидел сегодня, стали отличным заделом на будущее.

Главное, что мы в финале. , как и мы, потерял преимущество домашнего матча, так как игра проходит на пустом стадионе. Результат первого матча может быть небольшим преимуществом для , но на самом деле исход противостояния все еще не решен», – заявил Сарри.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

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