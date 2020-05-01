🎧💜💚 Подкасты Sports.ru теперь можно послушать на новой платформе от МегаФона

МегаФон запустил новый сервис «МегаФон Подкасты», доступный для пользователей iOS и Android. Помимо линейки шоу от Sports.ru (9 подкастов!) доступны еще сотни подкастов (11 категорий), аудиостатей и лекций от топовых спикеров и университетов. Есть выгодное преимущество – все это можно послушать, не расходуя мобильный трафик. Подкасты можно слушать в ускоренном режиме и сохранять в память смартфона, чтобы слушать без подключения к интернету.

Приложение уже доступно в Apple AppStore и Google Play Market. А если вы из тех, кто любит пользоваться разными устройствами (или у вас один профиль на семью или компанию), то есть возможность сохранить прослушанное на одном аккаунте.

Премиальный доступ к приложению, который обойдется в 5 рублей в день, предоставляет бесплатный интернет-трафик и позволит слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык.

Green Room и другие шоу Sports.ru уже здесь – присоединяйтесь.