РФС попросил правительство РФ предоставить льготы клубам

Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказал, какие меры принимает ведомство, чтобы помочь клубам в период пандемии.

«Доходность футбольных клубов в условиях коронавируса, если бы не возобновили , могла бы упасть. Спонсоры могли бы потребовать деньги назад. Клубы чувствуют нагрузку, более тяжелое финансовое положение.

РФС обратился в правительство РФ с рядом предложений, а их порядка 14, по предоставлению различных льгот футбольным клубам как в краткосрочном периоде, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии, так и в долгосрочном.

Это, например, налогообложение объектов спорта. Представьте, есть огромный стадион «Санкт-Петербург». И если на общих основаниях подобный объект будет платить налог на имущество чисто социальное, то экономика футбольного клуба будет выглядеть плачевно.

Например, в Петербурге установлена нулевая ставка, а в Москве не так. И клубы должны платить большие отчисления», – сказал Митрофанов в эфире радио «Маяк».