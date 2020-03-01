Сорокин об отказе «Зениту»: «Не жалею. Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы, но я расставил приоритеты»

Бывший защитник «Рубина» Егор Сорокин, выступающий сейчас за «Краснодар», вспомнил, как отказал «Зениту»
– Летом, помимо «Краснодара», варианты были?
– Нет.
– А «Зенит»?
– Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.
– Почему?
– Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».
– Что насторожило?
– Например, фраза Малафеева, с которым общался по телефону: «Если что – тренироваться будешь с основой, а играть за «Зенит-2». Да и с Семаком, главным тренером, разговора не было. Понял, не особо на меня и рассчитывают.
– А деньги?
– Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш – и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.
– Как Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина», отреагировал на срыв переговоров?
– Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов, – сказал Сорокин.
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