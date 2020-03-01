Сорокин об отказе «Зениту»: «Не жалею. Финансовые условия в «Зените» и «Рубине» несопоставимы, но я расставил приоритеты»

Бывший защитник «Рубина» , выступающий сейчас за , вспомнил, как отказал «Зениту»

– Летом, помимо «Краснодара», варианты были?

– Нет.

– А «Зенит»?

– Туда звали зимой 2019-го. Клубы уже обо всем договорились, но я предпочел остаться в Казани.

– Почему?

– Не почувствовал заинтересованности со стороны «Зенита».

– Что насторожило?

– Например, фраза Малафеева, с которым общался по телефону: «Если что – тренироваться будешь с основой, а играть за «Зенит-2». Да и с Семаком, главным тренером, разговора не было. Понял, не особо на меня и рассчитывают.

– А деньги?

– Финансовые условия в и «Рубине» несопоставимы. Но я для себя четко расставил приоритеты. Да, можно сорвать куш – и года через три-четыре оказаться никому не нужным. А можно сыграть вдолгую.

– Как Рустем Сайманов, генеральный директор , отреагировал на срыв переговоров?

– Спокойно. «Остаешься? Хорошо, работаем дальше». В Казани на меня никто не давил. Я не жалею, что отказал «Зениту». Уверен, в переходе минусов было больше, чем плюсов, – сказал Сорокин.

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