Коке: «Атлетико» должен стать победителем ЛЧ, если сезон не доиграют. Мы выбили чемпиона»

Полузащитник Коке поделился мнением о том, что делать, если Лига чемпионов не будет доиграна в нынешнем сезоне.

«В беседе с друзьями я говорю им, что эта Лига чемпионов – «Атлетико».

Мы не можем поменять нашу философию. У нас не отберут наш стиль и образ жизни.

Если сезон не доиграют, в этом году мы должны быть победителями Лиги чемпионов. Как в боксе – ведь мы выбили действующего чемпиона.

В первую очередь сейчас мы должны думать о Ла Лиге. Лига чемпионов вернется не раньше августа. Нужно сконцентрироваться на чемпионате и подготовиться к Лиге чемпионов. Если мы не сделаем этого, не добьемся успеха», – сказал Коке.

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (1:0, 3:2) и пробился в четвертьфинал. После этого турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.