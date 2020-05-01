Президент «Брешии» о спросе на Тонали: «Барса» предлагала 65 млн и 2 игроков, а глава «ПСЖ» писал и сегодня»

Президент «Брешии» Массимо Челлини рассказал об интересе со стороны других клубов к полузащитнику .

«Вы знаете меня много лет. Знаете, что я влюбляюсь в некоторых игроков и никогда не хотел бы продавать их. Моя мечта – построить вокруг него прекрасную команду.

Однако я понимаю, что у мальчика есть свои амбиции и цели, а также семья, которая следует за ним, особенно мать. Нассер Аль-Хелайфи [президент ] хотел бы, чтобы Тонали играл в Париже. Нассер написал мне и сегодня, но Сандро не хочет ехать во Францию. Он предпочитает перейти в «Интер» или «Ювентус».

Де Лаурентис [президент ] предложил мне 40 миллионов, готова сделать предложение, но его судьба почти решена. До пандемии коронавируса повысила предложение до 65 миллионов плюс два очень интересных парня ценой по 7,5 млн евро каждый, один из них был фланговым защитником. Я считаю, что каталонские руководители получили ответ, который им не понравился. Причем не от Тонали.

Сандро – это ребенок, который загорается, как только видит мяч. На поле я видел, как он делает впечатляющие вещи. У него очень точные передачи на 40 метров, короткие и длинные передачи – это его сильные стороны, а в тройке полузащитников он может играть на любой позиции.

Что касается его личностных качеств, он жертвует собой ради команды. До приостановки чемпионата Тонали скрывал от меня воспаление квадрицепса и хотел помочь товарищам. Когда мы это поняли, нам пришлось останавливать его силой», – сообщил Челлини.

«Интер» и «Ювентус» оценивают Тонали в 35+5 млн евро. «Брешия» хочет 50 млн