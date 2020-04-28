Рияд Марез: «Сейчас самое время для победы «Ман Сити» в ЛЧ. У нас есть все для этого»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался о перспективах «горожан» победить в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что для нас сейчас самое время выиграть Лигу чемпионов». Команда, тренер – у нас есть все для победы, так что это хорошее время.

Не знаю, лучшие ли мы, однако «Манчестер Сити» достаточно хорош, чтобы выиграть.

Лига чемпионов – сложный турнир, все хотят победить. Нас ждет тяжелая борьба», – заявил Марез.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ман Сити» обыграл в гостях «Реал» (2:1), после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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