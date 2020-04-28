«Как идиоты?» L’Equipe раскритиковала завершение Лиги 1 на фоне возобновления других чемпионатов

Сегодняшний номер французского издания L’Equipe посвящен возобновлению сезона в европейских лигах.

На обложке L’Equipe написано: «Как идиоты? После объявления о возобновлении АПЛ и Серии А Лига 1 остается единственным крупным чемпионатом Европы, который не будет возобновлен».

Ранее чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. АПЛ и Серия А официально объявили о возобновлении сезона, о намерении продолжить сезон Ла Лиги заявлял премьер-министр Испании. Уже проходят матчи Бундеслиги.

Фото: GFFN

Президент «Лиона» отчаянно бьется за рестарт сезона. Называет боссов Лиги 1 идиотами, отправил письмо правительству