«Как идиоты?» L’Equipe раскритиковала завершение Лиги 1 на фоне возобновления других чемпионатов

Теги лига 1 Франция Д2 Франция брань коронавирус Футбол

Сегодняшний номер французского издания L’Equipe посвящен возобновлению сезона в европейских лигах.

На обложке L’Equipe написано: «Как идиоты? После объявления о возобновлении АПЛ и Серии А Лига 1 остается единственным крупным чемпионатом Европы, который не будет возобновлен».

Ранее чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. АПЛ и Серия А официально объявили о возобновлении сезона, о намерении продолжить сезон Ла Лиги заявлял премьер-министр Испании. Уже проходят матчи Бундеслиги.

Фото: GFFN

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