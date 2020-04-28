Дарья Касаткина: «Футболисты какие-то высокомерные, да еще такую зарплату получают. Русским точно переплачивают»

Теннисистка Дарья Касаткина считает, что футболистам в России платят слишком много.

«Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают».

О Месси и Роналду

«Лео – прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Месси – бог, инопланетянин», – сказала Касаткина в прямом эфире инстаграма Марии Командной.