Комличенко об уходе из «Краснодара»: «Поиграл в Европе, забил за сборную. Жалеть не о чем»

Форвард , выступавший ранее за , высказался о том, что в 2016 году ему не удалось закрепиться в составе южан.

— Правильным ли было решение перейти в чемпионат Чехии?

— Думаю, да. Абсолютно. Почему нет? Тогда мне предлагал «Амкар» на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее. Думаю, сделал все правильно.

Обида на «Краснодар»? Нет-нет. Все, что ни делается, все к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в «Краснодаре», хорошо, что вовремя уехал в Чехию.

Уехал из «Краснодара», поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем, – сказал Комличенко в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».