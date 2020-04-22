Мутко о победе «Зенита» в еврокубке к 100-летию: «Все реально в этом мире. Для этого нужна конкуренция в РПЛ»

Бывший президент и экс-глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о том, способен ли клуб из Петербурга выиграть еврокубок к своему 100-летию.

«Все реально в этом мире. Если мы говорим о Лиге чемпионов, это крайне амбициозная задача. Для того, чтобы ее выиграть, нужна конкурентная среда внутри страны, если ее не будет, то это очень затруднительно.

Если играть в стране 30 матчей на определенном уровне – это одна ситуация, а если три-четыре, то вам нереально что-то выиграть на таком уровне.

Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность – это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того, чтобы «Зенит» или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат», – заявил функционер.

О шансах на победу в Лиге Европы

«Там на последних этапах сваливаются гранды из Лиги чемпионов, но в целом, я считаю, сегодня «Зениту» по плечу», – сказал Мутко.

В сезоне-2019/20 «Зенит» занял 4-е место в группе G Лиги чемпионов, набрав 7 очков.

Мутко занимал пост президента «Зенита» с 1997 по 2003 год. Сегодня клуб отмечает 95-летие.